Pékin bloque le rachat par Meta de la start-up chinoise d'IA Manus

L'organisme chinois chargé de la planification économique a bloqué lundi le rachat de la start-up chinoise d'intelligence artificielle Manus par Meta

META.O , ordonnant l'annulation de la transaction alors que Pékin et Washington se disputent la suprématie dans le secteur technologique.

La décision de la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme souligne la volonté de Pékin d'empêcher les entreprises américaines d'acquérir des talents dans le domaine de l'IA, alors que Washington entrave le développement en la matière avec des contrôles à l'exportation sur les puces américaines.

Le géant technologique Meta, propriétaire de Facebook, a annoncé le rachat de Manus en décembre pour plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) afin de renforcer ses capacités en matière d’agents IA, des outils capables d’exécuter des tâches avec une intervention humaine minimale.

En mars, le directeur-général de Manus, Xiao Hong, et le directeur scientifique, Ji Yichao, se sont vu interdire de quitter la Chine pendant que les autorités réglementaires examinaient l’accord avec le groupe américain, selon une source proche du dossier.

Manus avait été qualifié l’an dernier par les médias d'État comme le prochain DeepSeek chinois, après avoir lancé ce que l’entreprise présentait comme le premier agent d'IA générale au monde.

La start-up avait également transféré son siège social de Chine à Singapour, aux côtés d'autres entreprises chinoises, afin de limiter les risques liés aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

La décision de Pékin de bloquer le rachat de Manus pourrait s'ajouter à la liste des sujets épineux qu'évoqueront le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors de leur rencontre prévue mi-mai.

(Rédigé par Ethan Wang et Eduardo Baptista; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)