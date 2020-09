Pedro Antonio Arias rejoint Sienna Capital

(NEWSManagers.com) -

Pedro Antonio Arias, jusqu'à présent Global Head of Real and Alternative Assets d'Amundi et dont la société de gestion française a annoncé le départ la semaine dernière, va rejoindre Sienna Capital, la branche alternative de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), a appris NewsManagers. Interrogée la société n'a pas souhaité donner davantage de détails.

Sienna Capital est détenue à 100% par GBL et constitue sa plateforme d'investissements alternatifs dans des fonds. GBL est une société holding d'origine belge cotée en bourse à Bruxelles depuis plus de soixante ans et propriété de la famille Frère. Elle revendique un actif net réévalué de 18 milliards d'euros et une capitalisation boursière de 12 milliards d'euros au 30 juin 2020.