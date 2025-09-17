Pebblebrook Hotel Trust baisse après avoir fixé le prix d'une dette convertible de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre -

** Les actions de Pebblebrook Hotel Trust PEB.N sont en baisse de 4,8 % à 11,01 $ en pré-marché après avoir obtenu une levée de fonds pour refinancer une partie de la dette

** Le REIT hôtelier et de loisirs annonce tôt mercredi le prix ()

offre privée d'obligations convertibles à 1,625 % d'un montant de 350 millions de dollars (CBs) échéance 2030

** Le prix de conversion initial est fixé à 15,89 $, soit 37,5 % de plus que la dernière vente de l'action à 11,56 $ le mardi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre et les liquidités pour racheter environ 400 millions de dollars de capital de ses obligations convertibles à 1,75 % en circulation, à échéance 2026

** Elle a également conclu des transactions d'achat plafonnées avec les acheteurs des obligations pour aider à réduire la dilution potentielle

** Le prix plafond initial de ces transactions est de 20,24 $, soit une prime de 75 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** PEB, basée à Bethesda, dans le Maryland, a une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars, sur la base d'environ 118,6 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions PEB ont chuté de ~15 % depuis le début de l'année

Sur les 12 analystes couvrant PEB, la répartition des recommandations est la suivante: 2 "achat fort" ou "achat", 8 "maintien" et 2 "vente"; la prévision médiane est de 11 $, selon LSEG