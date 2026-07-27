Peacock sera inclus dans YouTube Premium aux Etats-Unis dès 2027

NBCUniversal et YouTube ont conclu un partenariat majeur qui intégrera le service de streaming Peacock à l'offre YouTube Premium aux Etats-Unis, tout en renouvelant leur accord de distribution pour YouTube TV.

NBCUniversal et YouTube ont signé un accord permettant aux abonnés américains de YouTube Premium d'accéder à Peacock à partir du début de l'année 2027. Il s'agit du plus important contrat de distribution en gros jamais conclu par la plateforme de streaming de NBCUniversal. Les abonnés pourront notamment regarder des programmes originaux comme "Love Island U.S.A." ainsi que des événements sportifs en direct, dont des matchs de NFL et de NBA.

Ce partenariat illustre la montée en puissance de YouTube dans le secteur du divertissement. Avec plus de 125 millions d'abonnés dans le monde, YouTube Premium dispose d'une base d'utilisateurs bien supérieure aux 48 millions d'abonnés américains de Peacock, qui cherche encore à combler son retard face à Netflix, Hulu et Disney . Les groupes de médias misent de plus en plus sur des offres groupées afin de soutenir la croissance de leurs services et de partager les coûts d'acquisition de nouveaux abonnés.

L'accord prévoit également le renouvellement, pour plusieurs années, du contrat autorisant YouTube TV à diffuser les chaînes de NBC, sans que sa durée précise soit dévoilée. Selon une source proche du dossier, les négociations ont commencé il y a neuf mois lors d'une rencontre entre Brian Roberts, président de Comcast, et Neal Mohan, directeur général de YouTube. Désormais première plateforme regardée sur les téléviseurs selon Nielsen, YouTube confirme son statut d'acteur incontournable du streaming face à la télévision traditionnelle et aux services de vidéo à la demande.