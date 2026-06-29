Peacock lance son offre de streaming Premium Plus sur YouTube

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NBCUniversal de Comcast ( CMCSA.O ) a annoncé lundi que l'offre Premium Plus de son service de streaming Peacock est désormais disponible à l'abonnement via YouTube Primetime Channels, élargissant ainsi l'accès à son catalogue de contenus.

Voici quelques détails:

* Cette initiative permet aux abonnés de visionner un large éventail de contenus Peacock directement sur la plateforme YouTube, notamment des événements sportifs en direct, des séries populaires de NBC et Bravo, des programmes originaux et des films Universal.

* Elle s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large entre NBCUniversal et Google, annoncé fin 2025.

* L’abonnement Premium Plus propose des contenus avec un nombre limité de publicités.

* La société a précisé que les abonnés conserveraient la possibilité de s’abonner à Peacock directement via son site web officiel.

* Les « Primetime Channels » permettent aux utilisateurs de YouTube de s’abonner à des services de streaming et de les regarder directement sur la plateforme YouTube, sans avoir à utiliser d’applications distinctes.