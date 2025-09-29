Peabody progresse alors que l'administration Trump va étendre la location de mines de charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions du mineur de charbon Peabody Energy BTU.N ont augmenté de 7,5 % à 25,36 $

** L'administration Trump déclare qu'elle va étendre la location de mines de charbon sur les terres fédérales et fournir des centaines de millions de dollars pour soutenir la production d'électricité à partir du charbon

** Lors d'une conférence de presse à Washington, le secrétaire à l'Intérieur Doug Burgum a déclaré que son département ouvrirait 13,1 millions d'acres (5,3 millions d'hectares) de terres fédérales à la location de mines de charbon

** Les actions de son concurrent Core Natural Resources

CNR.N ont également augmenté de 1,65% à 84,17 $

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~26% depuis le début de l'année