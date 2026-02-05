Peabody Energy : baisse du bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions du mineur de charbon Peabody Energy BTU.N chutent de 2,6 % à 34,10 $ avant bourse

** Les bénéfices du quatrième trimestre de BTU chutent en raison de la baisse des prix du charbon en mer

** Bénéfice net de 10,4 millions de dollars pour le trimestre déclaré, soit une baisse de 66% par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice de base ajusté pour le trimestre s'est élevé à 118,1 millions de dollars, contre 176,7 millions de dollars l'année précédente

** L'action BTU a augmenté de 41,8 % en 2025