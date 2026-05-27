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PDD Holdings pénalisé par le ralentissement de la consommation en Chine
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 16:50

Le groupe chinois de commerce en ligne PDD Holdings a publié un net recul de son bénéfice trimestriel ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes du marché, dans un contexte de faiblesse persistante de la demande en Chine. L'action du groupe chute de près de 11% en séance. Les distributeurs chinois continuent de subir les effets de la crise immobilière, des inquiétudes sur l'emploi et du ralentissement des revenus des ménages, qui pèsent sur la consommation.

PDD, maison mère de Pinduoduo et de la plateforme internationale Temu, fait face à une concurrence intense de la part d'Alibaba, JD.com et Douyin, tous engagés dans une guerre des promotions sur le marché du discount. Le groupe investit également massivement dans son réseau logistique et dans le développement de nouvelles activités. En mars, il avait annoncé un programme d'investissement de 100 milliards de yuans sur trois ans afin de développer Xinpinmu, une nouvelle marque exploitée en propre combinant les capacités logistiques de Pinduoduo et l'expansion internationale de Temu.

Ces dépenses ont pesé sur les résultats du trimestre clos fin mars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé de 15%, à 12,5 milliards de yuans, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 106,23 milliards de yuans, en dessous des attentes des analystes. Temu continue toutefois de connaître une forte croissance à l'international grâce à son modèle de produits à bas prix. Mais ce modèle fait désormais face à un durcissement réglementaire croissant, notamment aux États-Unis et en Europe, où les exemptions de droits de douane sur les petits colis sont progressivement supprimées.

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86,6100 USD NASDAQ -10,38%
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