PBF Energy s'attend à ce que la remise en état de la raffinerie de Martinez se prolonge jusqu'en février

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

PBF Energy PBF.N a déclaré vendredi que les activités de reconstruction de sa raffinerie californienne de Martinez, à la suite d'un incendie survenu l'année dernière, devraient maintenant se poursuivre jusqu'en février.

Un incendie s'est déclaré à la raffinerie de 157 000 barils par jour le 1er février 2025, ce qui a eu un impact sur ses activités.

La société, qui avait précédemment prévu un redémarrage à la fin de l'année 2025, s'attend à atteindre les taux d'exploitation prévus d'ici le début du mois de mars 2026.