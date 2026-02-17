Rondes de santé : Le vaccin combiné Moderna contre la grippe et le COVID donne de bons résultats lors d'un essai à mi-parcours

Moderna a récemment rencontré des obstacles réglementaires aux États-Unis avec ses vaccins utilisant la technologie de l'ARNm, mais aujourd'hui nous présentons des données montrant que sa combinaison expérimentale grippe/COVID-19 semble bien fonctionner. Nous présentons également une étude sur des souris qui pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ne souffrant pas de la maladie cœliaque peuvent encore être sensibles au gluten.

Le vaccin Moderna à ARNm contre la grippe et le COVID est prometteur à mi-parcours de l'étude

Un vaccin ARNm deux-en-un développé par Moderna MRNA.O et ciblant la grippe saisonnière et le COVID-19 a produit des réponses immunitaires robustes et durables sans problèmes d'innocuité dans un petit essai de phase intermédiaire, a rapporté la société.

Le vaccin expérimental comprend simultanément des instructions d'ARN messager permettant à l'organisme de construire des copies de protéines provenant de souches de grippe et du virus original COVID-19, afin que le système immunitaire puisse apprendre à les reconnaître et à les attaquer.

L'étude a porté sur 550 adultes américains en bonne santé, âgés de 18 à 75 ans, qui ont reçu soit le vaccin combiné expérimental et un placebo, soit deux injections séparées des vaccins antigrippaux à ARNm et COVID de Moderna, disponibles dans le commerce, selon un rapport publié dans la revue Human Vaccines and Therapeutics .

"Une seule dose d'ARNm-1073 a provoqué des réponses immunitaires durables pendant six mois contre toutes les souches de grippe et de SRAS-CoV-2 appariées au vaccin", ont-ils rapporté, en utilisant la désignation actuelle du vaccin combiné.

Les résultats soutiennent la poursuite des évaluations des vaccins multi-composants à base d'ARNm qui protègent simultanément contre la grippe saisonnière et le COVID-19 en une seule dose, ont conclu les chercheurs.

Moderna a déclaré ce mois-ci qu'elle cherchait à accroître son chiffre d'affaires en dehors des États-Unis , compte tenu de l'antipathie de l'administration américaine actuelle à l'égard de la technologie ARNm. Le ministère de la santé et des services sociaux, dirigé par Robert F. Kennedy Jr, militant anti-vaccins de longue date, a annulé un contrat gouvernemental de 600 millions de dollars visant à développer des vaccins à ARNm contre la grippe aviaire et d'autres souches à haut risque.

La sensibilité au gluten non cœliaque liée aux bactéries intestinales

La sensibilité au gluten chez les personnes ne souffrant pas de la maladie cœliaque pourrait être due à des perturbations du microbiome, c'est-à-dire des populations de bactéries saines vivant dans l'intestin, comme le suggère une étude menée sur des souris.

Le gluten est une protéine présente dans le blé, l'orge, le seigle et d'autres céréales. Dans la maladie cœliaque, le système immunitaire réagit au gluten comme à une menace, ce qui entraîne une inflammation et des lésions de l'intestin grêle et, souvent, des symptômes digestifs.

Selon un rapport d'étude publié dans l'American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology , jusqu'à 15 % de la population présente une sensibilité au gluten non cœliaque, avec des symptômes digestifs après avoir consommé du gluten, mais sans dommage pour l'intestin.

Toutefois, les personnes concernées présentent souvent des niveaux élevés de cellules inflammatoires, ce qui suggère que le gluten pourrait déclencher une réponse immunitaire.

Lorsque des souris ont été traitées avec des antibiotiques couramment utilisés qui tuent les bactéries bénéfiques dans l'intestin, puis nourries avec des aliments contenant du gluten, les animaux ont présenté des changements dans les populations de bactéries vivant dans leur intestin qui ont modifié la façon dont le gluten a été traité, ce qui peut influencer la façon dont il est reconnu par le système immunitaire, ont déclaré les chercheurs.

Ils ont également constaté une plus grande inflammation et une réponse immunitaire accrue au gluten après le traitement antibiotique.

"Ce travail suggère que le microbiome peut déterminer la capacité du gluten à induire une réponse immunitaire et offre un aperçu précieux du mécanisme sous-jacent à la sensibilité au gluten non cœliaque", écrivent les chercheurs.