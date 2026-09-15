PBF Energy rebondit après la fixation du prix d'une émission obligataire convertible de 500 millions de dollars

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15 septembre - ** L'action du raffineur de pétrole PBF Energy

PBF.N a progressé de 4,2% à 73,34 dollars en début de séance mardi, après avoir conclu une levée de fonds de 500 millions de dollars

** PBF, dont le siège se trouve à Parsippany, dans le New Jersey, a annoncé lundi en fin de journée le prix de son émission privée de 500 millions de dollars d'obligations échangeables arrivant à échéance le 15 janvier 2032

** Le prix d'échange de 96,80 dollars représente une prime de 37,5% par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 70,40 dollars lundi

** L'action PBF a clôturé en baisse de 10% lundi après que la société a dévoilé une émission visant à rembourser intégralement ses obligations non garanties à 7,875% échéant en 2030

** La société a l’intention d’utiliser 25,2 millions de dollars du produit de l’émission pour des opérations de capped call; le prix plafond de 123,20 dollars est supérieur de 75% au dernier cours de clôture de l’action

** Compte tenu de cette évolution en séance, le titre a bondi d'environ 170% depuis le début de l'année, contre une hausse de 46% pour l'indice S&P 400 Energy .SPMDCEN

** La recommandation moyenne de 13 analystes est "conserver"; le cours cible médian est de 70 dollars, selon LSEG