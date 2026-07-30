PBF Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à des marges de raffinage plus élevées

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Le raffineur américain PBF Energy PBF.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à des marchés des carburants plus tendus qui ont favorisé les marges de raffinage et au retour à plein régime de sa raffinerie de Martinez.

L'action de la société a progressé de 3,8 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les cours du brut ont grimpé au cours du trimestre et les marchés de l'essence et du diesel se sont resserrés, à la suite de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a stimulé la rentabilité de l'ensemble du secteur américain du raffinage.

* PBF Energy a annoncé un bénéfice par action ajusté de 6,22 dollars pour le trimestre clos le 30 juin, bien au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 4,17 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La raffinerie de Martinez, en Californie, a repris son activité à plein régime en mai, après un incendie survenu l'année dernière.

* PBF a revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 825 et 875 millions de dollars, hors reconstruction de Martinez, après avoir reporté les opérations de maintenance prévues dans ses raffineries de Chalmette, en Louisiane, et de Toledo, dans l’Ohio.

* La société prévoit pour le troisième trimestre un débit compris entre 900.000 et 960.000 barils par jour (bpd) sur l’ensemble de son réseau de raffinage.

* Pour le trimestre considéré, le débit de pétrole brut et de matières premières a augmenté pour atteindre 887.300 bpd, contre 839.100 bpd l’année dernière.

* La marge brute consolidée trimestrielle par baril traité s’est établie à 14,20 dollars, contre une perte de 0,76 dollar il y a un an.