PBF Energy annonce une perte plus importante que prévu et reporte la remise en service de Martinez au mois de mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 3, un commentaire d'analyste au paragraphe 9 et met à jour les cours des actions) par Dharna Bafna

PBF Energy PBF.N a annoncé jeudi une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre, les arrêts de ses raffineries et les fortes fluctuations des marchés pétroliers dans le contexte de la guerre en cours en Iran ayant pesé sur ses résultats.

L'action de la société a progressé de près de 1 % en milieu de journée dans un marché volatil.

Le raffineur américain a déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats qu'environ 15 millions de barils par jour de brut et 5 millions de barils par jour de produits pétroliers étaient bloqués dans le détroit d'Ormuz, cette voie maritime vitale restant obstruée.

* PBF Energy a annoncé une perte ajustée de 88 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars, supérieure à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur une perte de 71 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Hors éléments exceptionnels, tels que les gains d'assurance et les ajustements liés aux stocks, PBF a enregistré une perte nette de 108,4 millions de dollars, reflétant une perte de 208,8 millions de dollars liée à la valorisation au prix du marché des produits dérivés.

* Toutefois, son résultat net s'est établi à 198,3 millions de dollars, soit 1,65 dollar par action, contre une perte de 401,8 millions de dollars, soit 3,53 dollars par action, un an plus tôt.

* “Les marchés des matières premières et le secteur du raffinage ont connu une période de turbulences sans précédent au cours du premier trimestre, et cette situation semble devoir persister à court terme”, a déclaré le directeur général Matt Lucey

* Un incendie s'était déclaré à la raffinerie de Martinez de PBF, d'une capacité de 157.000 barils par jour, le 1er février de l'année dernière. Le raffineur avait initialement annoncé qu'il prévoyait la remise en service de la raffinerie début mars, mais celle-ci ne devrait désormais être opérationnelle qu'au début du mois de mai.

* “Si PBF parvient à redémarrer Martinez, elle devrait bénéficier d'un fort élan positif sur ses résultats pour le reste du deuxième trimestre et le second semestre 2026”, ont déclaré les analystes d'UBS.

* La société a indiqué que son débit de pétrole brut et de matières premières au cours du trimestre considéré était passé à 844.200 barils par jour (bpd), contre 730.400 bpd un an plus tôt.

* Elle prévoit que le débit pour le deuxième trimestre se situera entre 850.000 et 910.000 bpd, tandis que la production de diesel renouvelable devrait s'établir en moyenne entre 15.000 et 16.000 barils par jour.