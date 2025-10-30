PBF Energy affiche une perte moins importante que prévu grâce à l'amélioration des marges de raffinage

PBF Energy PBF.N a affiché jeudi une perte trimestrielle inférieure aux prévisions , l'augmentation des marges ayant permis au raffineur américain de compenser l'indisponibilité de sa raffinerie de Martinez, en Californie, touchée par un incendie.

Les marges de raffinage américaines ont augmenté par rapport à leurs niveaux les plus bas depuis plusieurs années, rebondissant après l'effondrement de l'année dernière, lorsque les bénéfices ont diminué par rapport aux niveaux élevés de l'après-pandémie et que les chocs d'approvisionnement déclenchés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 se sont estompés.

La reprise a également aidé les raffineurs rivaux Valero Energy VLO.N et Phillips 66 PSX.N à publier des résultats trimestriels positifs.

La marge brute de raffinage de PBF Energy, hors éléments exceptionnels, s'est établie à 9 dollars par baril au troisième trimestre, contre 6,79 dollars par baril il y a un an.

Le débit de pétrole brut et de matières premières de la société a toutefois chuté à 871 000 barils de pétrole par jour (bpd) au cours du trimestre rapporté, contre 935 600 bpd un an plus tôt.

La société a déclaré que les activités de sa raffinerie de Martinez en Californie restaient limitées à la suite d' un incendie survenu en février .

Le débit total de la raffinerie de 157 000 barils par jour pendant la période d'exploitation limitée devrait se situer entre 85 000 et 105 000 barils par jour.

PBF Energy prévoit de rétablir la totalité des opérations d'ici la fin de l'année, en fonction des approbations réglementaires et de la disponibilité des équipements essentiels.

Les indemnités d'assurance s'élèvent à ce jour à environ 500 millions de dollars, et la société prévoit que les coûts de reconstruction seront largement couverts.

Elle s'attend à ce que le débit total de ses raffineries se situe entre 860 000 bpj et 910 000 bpj pour le trimestre en cours.

PBF a perdu 52 cents par action sur une base ajustée au troisième trimestre, par rapport aux estimations d'une perte de 67 cents par action, selon les données compilées par LSEG.