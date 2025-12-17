Rexel dément être en négociation avec des acquéreurs potentiels
"La société demeure concentrée sur l'exécution de sa stratégie et sur la création de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes", ajoute Rexel qui "conformément à ses pratiques de communication, n'entend pas commenter les rumeurs de marché".
Dans son édition quotidienne, La Lettre rapportait ce matin que le luxembourgeois CVC Capital Partners, aiguillé par le fonds suédois Cevian Capital, aurait manifesté son intérêt en vue d'acquérir Rexel.
"En cours de négociation, cette opération pourrait constituer la plus grosse fusion-acquisition depuis le rachat du Doliprane fin 2024", indiquait la lettre d'information spécialisée dans la vie des entreprises, de la politique et des médias.
