information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 16:33

PayPay, propriété de SoftBank, se rapproche des marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'introduction en bourse)

L'application de paiement japonaise PayPay, soutenue par SoftBank 9984.T , a rendu publics jeudi les documents nécessaires à son introduction en bourse aux États-Unis.

Cette démarche ouvre la voie à la première cotation américaine d'un investissement à majorité SoftBank depuis l'introduction en bourse du concepteur de puces Arm Holdings

ARM.O en 2023.

L 'entrée en bourse de PayPay était initialement prévue en décembre, mais la plus longue fermeture du gouvernement américain a retardé l'examen réglementaire et repoussé la cotation prévue.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre.

PayPay sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PAYP".