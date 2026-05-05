PayPal vante son plan de redressement après des résultats supérieurs aux attentes qui n'ont pas convaincu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale) par Utkarsh Shetti

Le nouveau directeur général de PayPal

PYPL.O , Enrique Lores, a présenté un plan visant à rationaliser la structure organisationnelle de l'entreprise et à réduire les coûts, après que les résultats du premier trimestre de la société de paiement numérique ont déçu les investisseurs.

Les actions de la société ont effacé leurs gains enregistrés avant l'ouverture de la Bourse pour chuter de plus de 11%en début de séance mardi , malgré un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes de Wall Street.

PayPal fait face à une concurrence intense dans le secteur des paiements depuis l'arrivée des géants de la tech et de nouveaux acteurs tels que Klarna KLAR.N et Stripe.

La société bénéficiait d'une avance héritée de la forte hausse des paiements numériques pendant la pandémie, mais la croissance s'est depuis ralentie. Son action a chuté de plus de 80% par rapport à ses plus hauts niveaux atteints mi-2021.

Enrique Lores, qui a pris la tête de PayPal en mars, a présenté des plans visant à tirer parti de l'intelligence artificielle pour rationaliser les opérations au sein de l'entreprise et éliminer les doublons dans les effectifs, mais n'a pas fourni de détails supplémentaires.

PayPal a déclaré que ces initiatives permettraient d'économiser environ 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années, ajoutant qu'elle réinvestirait ce montant pour stimuler une nouvelle croissance.

“Nous considérons cette annonce comme provisoire jusqu’à ce que le conseil d’administration se prononce sur une stratégie plus définitive dans les semaines ou les mois à venir”, ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note.

Depuis l'arrivée d'Enrique Lores à la tête de l'entreprise, celle-ci a annoncé qu'elle allait réorganiser ses activités en trois unités opérationnelles, dont une division distincte dédiée à Venmo.

La chute de son cours aurait, selon certaines sources , suscité un intérêt pour le rachat d’une partie ou de la totalité de ses actifs. Certains analystes ont estimé que la scission de la société pourrait stimuler la valeur actionnariale à court terme.

DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES

Bien que les consommateurs aient été confrontés à des pressions inflationnistes et à une incertitude économique exacerbées par le conflit au Moyen-Orient, les ménages les plus aisés ont largement soutenu la résilience des dépenses.

Le chiffre d'affaires de PayPal a augmenté de 7% pour atteindre 8,35 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 8,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. À taux de change constants, le volume total des paiements a également bondi de 8% par rapport à l'année dernière, pour atteindre environ 464 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,34 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, également supérieur à l'estimation de 1,27 dollar par action.

Le volume total des paiements dans son segment de paiement en ligne de marque, à marge plus élevée, a progressé de 2% au premier trimestre.