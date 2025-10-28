PayPal s'envole sur des résultats solides et un programme de dividendes
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:15
Sa marge opérationnelle non-GAAP s'est tassée de 0,2 point à 18,6%, mais pour des revenus accrus de 7% à 8,42 milliards de dollars (+6% hors effets de changes), sur fond d'un volume de paiement en progression de 8% à plus de 458 MdsUSD.
De plus, PayPal relève ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025, l'anticipant désormais de 5,35 à 5,39 USD (et non plus de 5,15 à 5,30 USD comme indiqué en juillet dernier), à comparer à 4,65 USD l'année passée.
A cette occasion, le groupe indique que son conseil d'administration a approuvé l'initiation d'un programme de dividendes trimestriels, à hauteur de 0,14 USD par action (soit un ratio de redistribution cible de 10%, à partir de décembre prochain).
Par ailleurs, PayPal fait part du lancement de services de commerce agentique, pour aider les commerçants dans la nouvelle ère du commerce alimenté par l'IA, dans le cadre de partenariats stratégiques avec Wix, Cymbio, Commerce et Shopware.
S'appuyant sur l'infrastructure de paiement de PayPal, la vérification d'identité et la protection des acheteurs, ses services sont conçus pour permettre la première vague de capacités commerciales dans le monde émergent des achats pilotés par l'IA.
Valeurs associées
|76,5903 USD
|NASDAQ
|+9,03%
A lire aussi
-
Le puissant ouragan Melissa s'apprête mardi à toucher de plein fouet la Jamaïque et pourrait provoquer des dégâts considérables dans le petit pays des Caraïbes, qui se prépare à affronter la pire tempête de son histoire. Avec des vents soutenus atteignant désormais ... Lire la suite
-
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l'armée de mener des frappes immédiates sur la bande de Gaza, après avoir accusé le Hamas de violation de l'accord de cessez-le-feu. Après une réunion, "le Premier ministre a ordonné à l'armée de mener ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Wall Street - UPS optimiste sur ses prévisions de ventes et de marge opérationnelle
(AOF) - UPS bondit de 7,99% à 96,34 dollars à la faveur de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre et d'objectifs favorables. Sur cette période, l'entreprise américaine de livraison et de logistique a généré des revenus de 21,4 milliards de dollars ... Lire la suite
-
Promesse d'un "nouvel âge d'or", accord sur les terres rares et échanges très chaleureux: la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a soigné mardi sa première rencontre avec Donald Trump, lequel lui a assuré que Washington était le plus solide des alliés de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer