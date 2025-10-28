 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

PayPal s'envole sur des résultats solides et un programme de dividendes
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 16:15

PayPal s'envole de 10% à Wall Street, après la publication par le groupe de solutions de paiement de ses résultats de troisième trimestre 2025, d'où ressort un BPA ajusté en croissance de 12% à 1,34 dollar, dépassant nettement le consensus.

Sa marge opérationnelle non-GAAP s'est tassée de 0,2 point à 18,6%, mais pour des revenus accrus de 7% à 8,42 milliards de dollars (+6% hors effets de changes), sur fond d'un volume de paiement en progression de 8% à plus de 458 MdsUSD.

De plus, PayPal relève ses objectifs de BPA ajusté pour l'ensemble de 2025, l'anticipant désormais de 5,35 à 5,39 USD (et non plus de 5,15 à 5,30 USD comme indiqué en juillet dernier), à comparer à 4,65 USD l'année passée.

A cette occasion, le groupe indique que son conseil d'administration a approuvé l'initiation d'un programme de dividendes trimestriels, à hauteur de 0,14 USD par action (soit un ratio de redistribution cible de 10%, à partir de décembre prochain).

Par ailleurs, PayPal fait part du lancement de services de commerce agentique, pour aider les commerçants dans la nouvelle ère du commerce alimenté par l'IA, dans le cadre de partenariats stratégiques avec Wix, Cymbio, Commerce et Shopware.

S'appuyant sur l'infrastructure de paiement de PayPal, la vérification d'identité et la protection des acheteurs, ses services sont conçus pour permettre la première vague de capacités commerciales dans le monde émergent des achats pilotés par l'IA.

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
76,5903 USD NASDAQ +9,03%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank