PayPal revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 alors que son redressement s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marge d'exploitation ajustée de PayPal progresse au troisième trimestre

* L'entreprise vise 700 millions de dollars d'économies d'ici la fin de l'année

* Les prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes dépassent les estimations des analystes

par Manya Saini

PayPal PYPL.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, alors que son redressement engagé depuis plusieurs années commence à porter ses fruits, grâce à l’amélioration des marges et à la résilience des dépenses de consommation qui lui donnent un nouvel élan.

La société a intensifié ses efforts pour relancer la croissance, notamment sous la direction de son directeur général Enrique Lores, alors qu’elle peine à maintenir la popularité acquise pendant la pandémie face à la concurrence acharnée d’Apple, de Google et des nouvelles fintechs.

« Nous réalisons de bons progrès dans notre transformation pluriannuelle », a déclaré dans un communiqué Enrique Lores, qui a pris les rênes de l’entreprise en début d’année après que le conseil d’administration eut évincé Alex Chriss en raison de son insatisfaction quant au rythme des changements et de leur mise en œuvre.

« Même s’il reste encore du travail à accomplir, nous sommes de plus en plus confiants dans notre trajectoire vers une croissance durable et rentable, et nous restons concentrés sur la mise en œuvre », a-t-il ajouté.

La société de paiement table désormais sur un bénéfice ajusté annuel d’environ 5,60 dollars par action, contre une prévision antérieure et des attentes des analystes de Wall Street de 5,38 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

LE REDRESSEMENT EN BONNE VOIE

La société a indiqué qu’elle était en bonne voie pour réaliser 700 millions de dollars d’économies brutes en rythme annuel d’ici fin 2026, grâce à la suppression de plus de 2 000 postes et à une réduction de plus de 25 % des fonctions de direction.

Les efforts visant à rationaliser les opérations, à optimiser son portefeuille et à accélérer l’adoption de l’IA, notamment par le recours à des agents de chat basés sur l’IA pour soutenir le service client, viennent également soutenir les efforts de maîtrise des coûts, a déclaré PayPal.

La société s'est fixé pour objectif de réaliser au moins 1,5 milliard de dollars d'économies brutes en rythme annualisé au cours des deux à trois prochaines années.

La marge d’exploitation ajustée, un indicateur clé pour les investisseurs, a progressé de 16 points de base pour atteindre 18,8 % au troisième trimestre.

Plus tôt cette année, Reuters avait rapporté, citant des sources, que PayPal avait reçu une offre de rachat de 60,50 dollars par action de la part de Stripe et de la société de capital-investissement Advent International, une offre que de nombreux analystes avaient qualifiée de "trop basse".

Cette offre, qui valorisait PayPal à environ 53 milliards de dollars, aurait été jugée insuffisante par le conseil d’administration et ne représentait qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait l’entreprise à son apogée en 2021.

LE MOTEUR DES DÉPENSES CONTINUE DE TOURNER À PLEIN RÉGIME

Plus généralement, les consommateurs américains ont continué à dépenser sans compter malgré l’incertitude économique et une inflation tenace, contribuant ainsi à soutenir la croissance des dépenses dans l’ensemble du secteur des paiements.

Le volume total des paiements de PayPal a progressé de 7 % à taux de change constant, pour atteindre 487,1 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 1,45 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant largement les estimations de 1,31 dollar.

La période des fêtes de fin d’année constitue une période cruciale pour le secteur des paiements, les détaillants proposant des remises alléchantes et des offres exceptionnelles en ligne et en magasin à l’occasion du Black Friday, du Cyber Monday et de Noël.

PayPal prévoit un bénéfice ajusté de 1,43 dollar par action au quatrième trimestre, bien au-dessus des prévisions des analystes (1,35 dollar) et du résultat de l'année précédente (1,23 dollar).