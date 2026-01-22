 Aller au contenu principal
PayPal renforce son virage vers le commerce par agents avec l'acquisition de Cymbio
22/01/2026

Le géant du paiement numérique accélère son intégration dans l'écosystème de l'intelligence artificielle en faisant l'acquisition de la plateforme d'orchestration multicanale Cymbio pour piloter sa stratégie de commerce par agents.

PayPal a conclu un accord pour acquérir Cymbio, une société spécialisée dans l'orchestration multicanale, afin de permettre à ses millions de marchands de vendre leurs produits via des interfaces d'intelligence artificielle telles que Microsoft Copilot ou Perplexity.

Cette opération vise à intégrer la technologie de Cymbio au service "Store Sync" de PayPal, qui assure la synchronisation des catalogues produits et la gestion automatisée des commandes vers les systèmes logistiques existants des vendeurs.

"L'acquisition de la technologie et de l'équipe de Cymbio améliorera nos capacités en matière de commerce par agents et accélérera l'expansion vers un plus grand nombre de nos marchands", a commenté Michelle Gill, directrice générale des services financiers et des petites entreprises chez PayPal.

Déjà partenaire de marques comme Abercrombie & Fitch, Cymbio permet aux entreprises de rester les vendeurs officiels tout en captant la demande sur les plateformes d'IA, avec des déploiements prochains prévus sur ChatGPT et Google Gemini.

La transaction, dont les modalités financières restent confidentielles, devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

Le titre PayPal progresse de 1% en préouverture à New York.

