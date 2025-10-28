 Aller au contenu principal
Paypal relève son objectif annuel de bénéfice par action
information fournie par AOF 28/10/2025 à 13:35

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net non-Gaap de Paypal a atteint 1,288 milliard de dollars, soit une progression de 5%. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice par action dilué s’est quant à lui installé à 1,34 dollar, mieux que la prévision du consensus à 1,21 dollar. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7%, à 8,417 milliards de dollars, là où les analystes tablaient sur 8,22 milliards de dollars. Le spécialiste des services de paiement en a profité pour relever certains de ses objectifs annuels.

Le bénéfice par action non-Gaap est attendu désormais entre 5,35 et 5,39 dollars, contre de 5,15 à 5,30 dollars par action auparavant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
70,2500 USD NASDAQ 0,00%
