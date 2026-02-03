information fournie par Reuters • 03/02/2026 à 13:00

PayPal nomme Enrique Lores au poste de président-directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

PayPal PYPL.O a annoncé mardi la nomination d'Enrique Lores au poste de président-directeur général, à compter du 1er mars.