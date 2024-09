Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PayPal: met à jour le système de récompense pour les clients information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - PayPal annonce une mise à jour majeure de son programme de récompenses pour améliorer l'expérience d'achat de ses clients.



Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de récompenses enrichies, d'offres de cashback cumulables dans l'application PayPal, et d'options personnalisées pour gérer leurs dépenses, tout en conservant la sécurité et la tranquillité d'esprit associées à PayPal.



PayPal introduit également une nouvelle option de rechargement automatique pour simplifier la gestion des finances des clients en ajustant automatiquement le solde en dessous d'un seuil choisi.







