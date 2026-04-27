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PayPal lance une solution pour le secteur de la publicité
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:58

PayPal annonce le lancement de PayPal Ads ID, un identifiant publicitaire fondé sur des relations commerciales vérifiées, permettant aux acteurs de la publicité d'améliorer la pertinence et les performances publicitaires.

PayPal Ads ID construit des signaux agrégés et consentis à partir du comportement de navigation et à travers l'écosystème PayPal, à partir des comptes que les consommateurs utilisent lorsqu'ils dépensent réellement de l'argent avec PayPal ou Venmo.

Parce qu'il est vérifié au moment de l'achat, PayPal Ads ID est déterministe plutôt que probabiliste, et cohérent à travers navigateurs, appareils et sessions. La qualité du signal est enracinée dans des comptes authentifiés plutôt que dans des pools de cookies.

Le groupe de solutions de paiement précise cependant que cet identifiant est chiffré, agrégé et désidentifié individuellement afin de protéger la confidentialité des utilisateurs, les noms des commerçants et les détails des transactions.

PayPal Ads ID est lancé avec un premier groupe de partenaires technologiques clés qui ont accepté de tester la solution, notamment Magnite, PubMatic, Rokt et Taboola, intégrant PayPal Ads ID dans les environnements commerciaux, open web, CTV et natifs.

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