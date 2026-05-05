PayPal dépasse les prévisions pour le premier trimestre grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de titres au paragraphe 7)

PayPal PYPL.O a dépassé mardi les attentes de Wall Street concernant ses résultats du premier trimestre, grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation qui a stimulé les volumes de la société de paiement numérique.

Bien que les consommateurs aient été confrontés à des pressions inflationnistes et à une incertitude économique exacerbées par le conflit au Moyen-Orient, les ménages les plus aisés ont largement soutenu la résilience des dépenses.

Les réseaux de paiement Visa V.N , Mastercard MA.N et American Express AXP.N ont publié le mois dernier de solides résultats trimestriels , indiquant une tendance soutenue des dépenses malgré les pressions économiques.

Le chiffre d'affaires de PayPal a augmenté de 7 % pour atteindre 8,35 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 8,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. À taux de change constant, le volume total des paiements a également bondi de 8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre environ 464 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 1,34 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, également supérieur à l'estimation de 1,27 dollar par action.

Le volume total des paiements dans son segment de paiement en ligne à forte marge – qui recense les transactions où les consommateurs choisissent activement les portefeuilles PayPal ou Venmo lors du paiement – a augmenté de 2 % au premier trimestre.

L'action de la société a progressé de plus de 2 % en pré-ouverture.

ZOOM SUR LE NOUVEAU directeur général

PayPal a dû faire face à une concurrence intense dans le secteur des paiements après l'arrivée de géants de la tech tels qu'Apple et Google sur ce segment.

La société bénéficiait d'une avance héritée de la forte hausse des paiements numériques pendant la pandémie, mais la croissance s'est depuis ralentie. Son action a chuté de plus de 80 % par rapport à ses plus hauts niveaux atteints mi-2021.

PayPal cherche désormais à se consolider sous la houlette de son nouveau directeur général, Enrique Lores, qui tiendra sa première conférence sur les résultats plus tard dans la journée de mardi.

Depuis sa prise de fonction en mars, la société a annoncé qu'elle allait réorganiser ses activités en trois unités opérationnelles, dont une division distincte dédiée à Venmo.

PayPal a présenté des plans visant à économiser environ 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années et a déclaré qu'elle réinvestirait ce montant pour stimuler une nouvelle croissance.