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AWS s'engage dans un partenariat avec la WNBA
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 17:07

Amazon Web Services (AWS) annonce un partenariat pluriannuel avec la Women's National Basketball Association (WNBA) visant à "renforcer l'engagement des fans, introduire des analyses avancées et des données innovantes, et accélérer la croissance continue de la ligue".

Par ce premier partenariat avec une ligue sportive professionnelle féminine, AWS deviendra le partenaire officiel cloud et cloud IA de la WNBA, en plus de rejoindre le WNBA Changemakers Collective, un groupement d'entreprises visant à accroître la visibilité de la ligue.

Au coeur de ce partenariat se trouve le lancement de WNBA Inside the Game propulsé par AWS, une nouvelle plateforme avancée de statistiques qui "améliorera la manière dont les fans vivent et comprennent le jeu" en tirant parti des capacités cloud et d'IA d'AWS.

Disponible sur l'application WNBA, WNBA.com et pendant les matchs en direct, Inside the Game est conçu pour fournir des analyses avancées et mettre en lumière des aspects du jeu qui n'avaient jamais été capturés auparavant.

Dans le cadre de ce partenariat, AWS sera également partenaire présentateur de WNBA Live, le festival de fans de la ligue organisé lors de l'AT&T WNBA All-Star 2026 à Chicago, et qui se déroulera du 24 au 25 juillet au McCormick Place.

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