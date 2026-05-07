AWS s'engage dans un partenariat avec la WNBA
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 17:07
Par ce premier partenariat avec une ligue sportive professionnelle féminine, AWS deviendra le partenaire officiel cloud et cloud IA de la WNBA, en plus de rejoindre le WNBA Changemakers Collective, un groupement d'entreprises visant à accroître la visibilité de la ligue.
Au coeur de ce partenariat se trouve le lancement de WNBA Inside the Game propulsé par AWS, une nouvelle plateforme avancée de statistiques qui "améliorera la manière dont les fans vivent et comprennent le jeu" en tirant parti des capacités cloud et d'IA d'AWS.
Disponible sur l'application WNBA, WNBA.com et pendant les matchs en direct, Inside the Game est conçu pour fournir des analyses avancées et mettre en lumière des aspects du jeu qui n'avaient jamais été capturés auparavant.
Dans le cadre de ce partenariat, AWS sera également partenaire présentateur de WNBA Live, le festival de fans de la ligue organisé lors de l'AT&T WNBA All-Star 2026 à Chicago, et qui se déroulera du 24 au 25 juillet au McCormick Place.
Valeurs associées
|273,3600 USD
|NASDAQ
|-0,59%
A lire aussi
-
Le Conseil allemand des experts fiscaux a abaissé sa prévision de recettes fiscales pour la période 2026-2030 de 87,5 milliards d'euros par rapport à ses dernières estimations d'octobre, ce qui accentue la pression sur un gouvernement fédéral confronté à un ... Lire la suite
-
Le principal négociateur ukrainien, Roustem Oumerov, est arrivé jeudi à Miami, en Floride, pour une série de réunions avec des responsables américains alors que les pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine sont dans l'impasse. Roustem Oumerov est chargé ... Lire la suite
-
par Joshua McElwee Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a quitté le Vatican jeudi après avoir rencontré le pape Léon XIV, lors d'un entretien qui s'annonçait tendu après que le président américain Donald Trump a multiplié les attaques contre le souverain ... Lire la suite
-
Les actions de Whirlpool ont atteint leur plus bas niveau depuis 14 ans après la révision à la baisse de ses objectifs annuels et la suspension du dividende
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 2, d'un commentaire de la direction ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer