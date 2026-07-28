PayPal dépasse les attentes et relève son objectif de BPA annuel

PayPal indique relever sa prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2026, au terme d'un 2e trimestre au cours duquel le groupe est parvenu à dépasser les attentes grâce à "l'avancée de son plan de transformation et de ses stratégies de croissance au sein de ses trois pôles d'activité".

PayPal publie un BPA ajusté en repli de 1%, à 1,38 USD, au titre du 2e trimestre 2026, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 1,28 USD, malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait de 2,4 points, à 17,4%.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 5%, à 8,68 MdsUSD ( 3% à taux de change constants), pour un volume total de paiements en augmentation de 10%, à 486,4 MdsUSD ( 9% à taux de change constants), tandis que le nombre de comptes actifs est resté quasiment stable, à 439 millions.

"L'activité de paiement sous marque propre s'est davantage stabilisée ; nous capitalisons sur la forte dynamique de Venmo et de Braintree tout en diversifiant notre modèle économique grâce aux services financiers", met en avant le CEO Enrique Lores.

Confiant dans sa trajectoire, PayPal relève ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté de l'ordre de 5,38 USD pour 2026 (contre 5,31 USD en 2025), alors qu'il anticipait précédemment un BPA "en baisse à un chiffre bas ou en légère hausse".