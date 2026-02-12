 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Paycom chute après avoir prévu des recettes inférieures aux estimations pour 2026
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Paycom Software PAYC.N en baisse de 9,2 % à 107,74 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,18 à 2,20 milliards de dollars pour l'année 2026 , inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,23 milliards de dollars - données LSEG

** Au moins sept maisons de courtage ont réduit les prévisions sur PAYC après ses résultats

** BITG réduit le PT de la société de 195 $ à 140 $; dit que les perspectives de revenus de PAYC pour 2026 signalent un ralentissement plus marqué de la croissance incrémentielle des revenus

** Malgré des prévisions plus modestes, la société de courtage souligne l'amélioration des fondamentaux: le nombre de clients a augmenté de 5 % en glissement annuel et la rétention des revenus s'est améliorée pour atteindre 91 % en 2025, grâce à l'adoption plus forte de ses outils d'automatisation des ressources humaines IWant

** Sept analystes sur 22 considèrent l'action comme un "achat" ou plus, 15 la considèrent comme un "maintien"; PT médian à 140 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action PAYC a baissé de 25,5% depuis le début de l'année, après une chute de 22,25% en 2025

Valeurs associées

AUTOMATIC DATA P
217,5700 USD NASDAQ 0,00%
PAYCOM SOFTWARE
118,780 USD NYSE 0,00%
WORKDAY-A
144,5500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank