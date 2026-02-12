Paycom chute après avoir prévu des recettes inférieures aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de Paycom Software PAYC.N en baisse de 9,2 % à 107,74 $ avant le marché ** La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,18 à 2,20 milliards de dollars pour l'année 2026 , inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,23 milliards de dollars - données LSEG

** Au moins sept maisons de courtage ont réduit les prévisions sur PAYC après ses résultats

** BITG réduit le PT de la société de 195 $ à 140 $; dit que les perspectives de revenus de PAYC pour 2026 signalent un ralentissement plus marqué de la croissance incrémentielle des revenus

** Malgré des prévisions plus modestes, la société de courtage souligne l'amélioration des fondamentaux: le nombre de clients a augmenté de 5 % en glissement annuel et la rétention des revenus s'est améliorée pour atteindre 91 % en 2025, grâce à l'adoption plus forte de ses outils d'automatisation des ressources humaines IWant

** Sept analystes sur 22 considèrent l'action comme un "achat" ou plus, 15 la considèrent comme un "maintien"; PT médian à 140 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action PAYC a baissé de 25,5% depuis le début de l'année, après une chute de 22,25% en 2025