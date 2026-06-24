Paychex prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 ; son cours de bourse recule

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Paychex PAYX.O , prestataire de services de ressources humaines et de gestion de la paie, a annoncé mercredi une prévision de croissance plus modérée de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, ce qui a éclipsé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et entraîné une baisse de 4% de son cours en début de séance.

Voici quelques détails:

* La société basée à Rochester, dans l'État de New York, prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 5% à 6% pour l'exercice 2027, contre une croissance de 17% enregistrée au cours de l'exercice 2026, ce qui correspond globalement à l'estimation moyenne des analystes de 5,55%, selon les données compilées par LSEG.

* La concurrence reste intense sur le marché de la gestion de la paie et des ressources humaines, où Paychex est en concurrence avec des concurrents plus importants, tels qu’ADP

ADP.O , pour attirer de nouveaux clients.

* Le chiffre d'affaires a progressé de 12,5% pour atteindre 1,61 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars au quatrième trimestre clos le 31 mai, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,60 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté trimestriel s’est établi à 1,32 (XX,XX euro) dollar, contre des estimations des analystes de 1,30 (XX,XX euro) dollar.

* Le segment le plus important de la société, Management Solutions, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, légèrement en deçà des estimations de 1,19 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars.

* Paycor, rachetée en avril 2025, a contribué à hauteur d’environ 8% à la croissance du chiffre d’affaires de Management Solutions en glissement annuel.

* Si Paychex a tiré profit de l’acquisition de Paycor, les investisseurs surveillent de près les signes d’un ralentissement de la croissance organique sous-jacente, à mesure que les avantages liés à cette acquisition s’estompent.