Paychex en hausse ; Citi relève sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Le titre PAYX.O du prestataire de services de paie Paychex progresse de 1,2% à 101,79 $

** Citigroup relève la note de PAYX de « neutre » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 99 $ à 140 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 31,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** “Les analyses du secteur montrent que les solutions d'IA favorisent une meilleure fidélisation de la clientèle, de nouvelles opportunités de tarification et une réduction des coûts de livraison pour PAYX” - Courtiers

** Citi estime que l'environnement macroéconomique “devient un léger facteur favorable en raison de la hausse des créations d'entreprises et de la stabilité, voire de la baisse, des taux de faillite”

** La note moyenne de 19 analystes est “conserver”; leur objectif de cours médian est de 102 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 9,3% depuis le début de l'année