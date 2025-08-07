Paxos Trust conclut un accord de 48,5 millions de dollars avec l'État de New York relatif à Binance

Paxos Trust a conclu un accord de 48,5 millions de dollars pour résoudre les accusations de l'État de New York selon lesquelles il n'aura pas fait preuve d'une diligence suffisante à l'égard de son ancien partenaire Binance et aurait eu des défaillances systémiques dans son programme de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré jeudi l'autorité de régulation des services financiers de l'État de New York.

Le règlement prévoit que Paxos paie une amende de 26,5 millions de dollars et consacre 22 millions de dollars à l'amélioration de son programme de conformité et à la remédiation des lacunes, a déclaré Adrienne Harris, surintendante des services financiers de l'État de New York.