Pause de cinq minutes : les marchés ne partent pas en vacances d'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du compte-rendu de la Banque du Japon dans la première section et des chiffres de l'emploi de vendredi dans la troisième section)

Pas le temps de souffler. Même en plein mois d’août, l’actualité des marchés ne manque pas.

On pourrait assister à de nouvelles interventions américano-japonaises pour soutenir le yen, à la publication de données économiques clés, et il faudra voir si les États-Unis accepteront un accord provisoire en cours de négociation entre l'Iran et Oman, qui donnerait à Téhéran le contrôle du détroit d'Ormuz.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe et Alun John à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Rae Wee à Singapour.

1/ L'ANGE DE MON CAUCHEMAR

Une devise qui stagne à son plus bas niveau depuis quatre décennies — rendant les importations de carburant plus coûteuses en pleine crise énergétique — est un cauchemar pour tout décideur politique. À l’heure actuelle, ce décideur se trouve au Japon. C’est là qu’intervient Scott Bessent avec une photo prise au bon moment de la liste des « choses à faire » du secrétaire au Trésor américain , mentionnant des achats de yens. Associée à une rare intervention conjointe américano-japonaise visant à endiguer la faiblesse du yen, cette initiative a peut-être apaisé les inquiétudes de Tokyo.

Mission accomplie? Pas tout à fait.

Les traders sur le marché des changes ont encore de nombreuses questions sans réponse. Tout d’abord, les décideurs politiques vont-ils laisser entendre que la banque centrale japonaise prépare une hausse des taux en septembre afin de renforcer le rebond du yen? Le compte-rendu de sa réunion de juillet publié lundi a renforcé les arguments en faveur d’une hausse des taux.

Vient ensuite la question plus importante de l’utilisation de l’euro plutôt que du dollar dans le cadre de l’intervention américaine. Certains analystes estiment que cela suggère que le Trésor américain ne souhaite pas que les tensions sur le marché obligataire s’aggravent en raison de la vente de bons du Trésor par des banques centrales étrangères pour financer des opérations de soutien à leur monnaie. Le débat sur la résilience du statut de monnaie de réserve du dollar est loin d’être clos.

2/UN COMPROMIS Les investisseurs s’accrochent à un nouvel accord visant à mettre fin au conflit du Golfe et à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz. Cette fois-ci, les pourparlers impliquent l’Iran et Oman, sans implication ni validation ni approbation des États-Unis, pour l’instant. Mais alors que le conflit entre dans sa 24e semaine, les espoirs de voir un accord tenir sur la durée restent modestes. Les milices houthistes du Yémen, soutenues par l’Iran, ont attaqué l’Arabie saoudite et pris pour cible des pétroliers en mer Rouge, autre voie de communication clé pour les exportations de pétrole du Golfe. À moins de cinq mois des élections de mi-mandat, le président américain souhaite parvenir à un accord . Le prix de l’essence reste obstinément supérieur à 4 dollars le gallon et, bien que l’inflation ne soit pas aussi grave que redouté, elle constitue un problème pour les électeurs.

Pour l’instant, l’optimisme concernant la croissance des bénéfices et le potentiel de gains de productivité liés à l’IA pourrait rassurer les investisseurs et les inciter à accepter un compromis à court terme concernant le détroit.

3/ ZOOM SUR L'INFLATION Les chiffres de l’inflation américaine publiés mercredi pourraient placer la Réserve fédérale face à un dilemme si des chiffres élevés venaient s’ajouter aux données de la semaine dernière faisant état de pertes d’emplois inattendues en juillet .

Jusqu’alors, la Fed subissait une pression croissante pour relever ses taux d’intérêt.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que l’indice des prix à la consommation de juillet progresse de 3,4% en glissement annuel. L’IPC sous-jacent, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l’énergie, devrait augmenter de 2,5% sur un an. Les données sur les prix à la production, attendues le lendemain, donneront une image plus complète de l’inflation. Les chiffres de l’IPC et de l’IPP du mois précédent étaient inférieurs aux prévisions , mais l’inflation reste supérieure à l’objectif de 2% fixé par la Fed.

Les chiffres des ventes au détail, publiés le 14 août, clôtureront une semaine chargée en publications économiques. La Fed a maintenu ses taux inchangés le mois dernier, mais trois membres du comité de politique monétaire ont exprimé leur désaccord, se prononçant en faveur d’une hausse. Les marchés estiment à environ 40% la probabilité d’une hausse lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, même si les données pourraient faire évoluer ces prévisions.

4/ LE CYCLE DE RESSERREMENT EST-IL TERMINÉ?

La situation est différente en Australie.

La Banque centrale australienne (RBA) devrait maintenir ses taux inchangés mardi, tandis que les responsables évaluent si les trois hausses opérées cette année ont suffi à maîtriser l’inflation. Des données récentes ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté à un rythme plus lent au cours du trimestre de juin, au lendemain d’une déclaration de la gouverneure de la RBA, Michele Bullock , selon laquelle la banque centrale était prête à relever à nouveau ses taux si nécessaire.

Les analystes s'attendent à ce que la RBA maintienne une position restrictive. Toujours du côté des banques centrales favorables au resserrement monétaire, la Norges Bank se réunit jeudi, mais devrait elle aussi maintenir ses taux inchangés, après le ralentissement de l’inflation sous-jacente en Norvège au mois de juin.

5/ UN REBOND ÉCONOMIQUE SOUS BURNHAM?

Le nouveau Premier ministre Andy Burnham espère de bonnes nouvelles lorsque le Royaume-Uni publiera jeudi les chiffres du PIB pour le deuxième trimestre et pour le mois de juin. Les chiffres mensuels pourraient afficher un rebond. Les ventes au détail de juin ont été étonnamment solides, soutenues par les dépenses liées à la Coupe du monde de football et à la canicule.

La baisse des prix de l'énergie ce mois-là, pendant la brève période de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, a peut-être également joué un rôle. Toutefois, le chiffre trimestriel pourrait s’avérer moins encourageant, la forte croissance enregistrée au cours des trois premiers mois de l’année s’étant essoufflée en avril et en mai . Néanmoins, Andy Burnham, qui a pris ses fonctions en juillet, espère une surprise similaire à celle observée dans la zone euro. Les données préliminaires ont montré que la zone euro s’était développée plus rapidement que prévu au deuxième trimestre. Une estimation actualisée pour la zone euro est également attendue jeudi.