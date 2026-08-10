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Comment optimiser l’intégration des matières premières dans son portefeuille ?
information fournie par Café de la Bourse 10/08/2026 à 09:21
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jeune adulte tenant un écran avec des graphiques de cours de Bourse (Crédits: Adobe Stock)

jeune adulte tenant un écran avec des graphiques de cours de Bourse (Crédits: Adobe Stock)

Les matières premières occupent une place particulière dans l'univers de l'investissement. Longtemps réservées aux investisseurs institutionnels et aux traders professionnels, elles sont aujourd'hui accessibles au plus grand nombre grâce aux ETF, ETC et autres produits de Bourse.
De plus, intégrer des matières premières à son portefeuille peut offrir plusieurs avantages. Elles permettent notamment de diversifier ses investissements et elles peuvent contribuer à protéger un portefeuille dans certains contextes économiques.

Pour autant, investir dans les matières premières ne consiste pas simplement à acheter de l'or ou du pétrole au hasard. Une allocation pertinente repose sur une démarche progressive : définir un scénario économique, choisir le niveau de diversification adapté, puis sélectionner les véhicules d'investissement correspondant à son profil et à son horizon de placement.

Première étape : choisir la famille de matières premières adaptée à son scénario économique

Toutes les matières premières ne réagissent pas de la même manière au cycle économique. Comprendre leurs moteurs de performance est donc essentiel avant d'investir.

Par exemple, les métaux industriels, comme le cuivre ou l'aluminium, évoluent généralement au rythme de la croissance mondiale et des investissements industriels.

Les métaux précieux, notamment l'or et l'argent, sont davantage recherchés lors des périodes d'incertitude économique ou géopolitique et lorsque les taux d'intérêt réels diminuent.
Les matières premières énergétiques, comme le pétrole ou le gaz naturel, sont quant à elles fortement influencées par l'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que par les décisions des grands pays producteurs et des tensions géopolitiques comme actuellement.

Avant toute décision, construisez donc votre scénario macroéconomique. Anticipez-vous une accélération de la croissance mondiale ? Les métaux industriels pourraient en bénéficier.
Vous craignez une inflation persistante ou une montée des tensions géopolitiques ? Les métaux précieux et le pétrole peuvent alors constituer une option intéressante. Cette première réflexion permet de donner de la cohérence à l'ensemble de votre allocation.

Deuxième étape : privilégier une exposition diversifiée

Investir sur une seule matière première peut générer une forte volatilité. Les cours du pétrole, de l'or ou du blé peuvent être affectés par des événements très spécifiques : catastrophes naturelles, météo, conflits, décisions politiques ou déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande.

Pour réduire ce risque, il est souvent préférable de commencer par une exposition diversifiée. Les ETF, ETC ou ETP répliquant un panier de matières premières ou un indice sectoriel permettent d'investir simultanément sur plusieurs actifs avec une seule position.

Avant de sélectionner un produit financier sur les matières premières, prenez le temps d'analyser sa composition, son mode de réplication (physique ou synthétique), son exposition aux contrats à terme ainsi que ses frais de gestion - autant d'éléments susceptibles d'influencer la performance de votre investissement en commodities à long terme.

Troisième étape : compléter son exposition avec les actions du secteur

Investir dans les matières premières ne signifie pas uniquement acheter des produits financiers répliquant leur prix.

Les sociétés minières ou énergétiques constituent également une façon de profiter de cette thématique. Lorsque les prix des matières premières progressent, les bénéfices de ces entreprises peuvent parfois augmenter plus rapidement encore grâce à l'effet de levier opérationnel.

Les investisseurs peuvent ainsi bénéficier à la fois de l'amélioration des résultats de ces sociétés et de la hausse de leurs cours de Bourse.

Vous pouvez sélectionner des entreprises spécialisées dans l'extraction de l'or, du cuivre ou du lithium, des producteurs de pétrole et de gaz, ou encore des groupes liés aux matières premières agricoles. Pour limiter le risque spécifique à une entreprise, les ETF consacrés aux valeurs minières ou énergétiques en Bourse représentent souvent une solution plus diversifiée.

Gardez toutefois à l'esprit que ces sociétés restent des actions. Leur évolution dépend aussi de facteurs propres aux entreprises comme leur gestion, leur niveau d'endettement ou la publication de leurs résultats financiers qui peuvent être différent de l'évolution du prix de la matière première.

Quatrième étape : arbitrer ponctuellement son exposition selon ses convictions

Une fois une allocation diversifiée en place, certains investisseurs peuvent souhaiter arbitrer leur exposition à une matière première spécifique afin de tirer parti d'un scénario économique particulier ou d'un thème d'investissement.

Par exemple, un investisseur convaincu du développement de la transition énergétique pourra augmenter son exposition au cuivre ou au lithium, tandis qu'un contexte de forte incertitude pourra justifier une allocation plus importante à l'or. Cette approche permet de personnaliser son portefeuille de matières premières sans remettre en cause sa diversification globale.

Pour cela, les ETC dédiés à une matière première constituent généralement la solution la plus simple. Les investisseurs expérimentés peuvent également utiliser des produits dérivés, comme les contrats à terme (futures) ou les options, afin de mettre en œuvre des stratégies de couverture ou de trading à court terme.

En raison de leur effet de levier et des risques associés, ces instruments restent toutefois réservés aux investisseurs avertis et ne constituent généralement pas la solution la plus adaptée à une stratégie de long terme sur les matières premières.

Café de la Bourse : conseils boursiers, idées d'investissement, décryptage des produits financiers et analyses de valeurs : retrouvez nos informations claires, pédagogiques sur le site © Café de la Bourse Le présent article est rédigé par Café de la Bourse. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

3 commentaires

  • 11:23

    iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
    DE000A0H0728
    Eligible PEA

    BGF World Mining A2
    LU0172157280
    Non éligible PEA

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