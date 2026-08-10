Canada: une octogénaire meurt dans un vaste feu de forêt dans l'ouest

L'incendie de Bald Range ravage le sud de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada (photo prise le 7 août 2026 et diffusée le 8 par le Service des incendies de forêt de la province) ( BC Wildfire Service / Handout )

Une femme de 80 ans est morte en tentant de quitter son domicile pour échapper à l'incendie hors de contrôle qui ravage depuis vendredi le sud de la province de Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, a annoncé dimanche la gendarmerie canadienne.

La gendarmerie royale du Canada, qui avait indiqué samedi enquêter sur un décès signalé par un habitant de la localité de Meadow Valley, a confirmé dans un communiqué "qu'une femme de 80 ans" résidant dans cette localité "est morte suite au feu de forêt de Bald Range".

Elle "tentait de quitter son domicile, avec un membre de sa famille, en raison du feu de forêt, quand elle est soudainement morte", a ajouté la gendarmerie. "Il n'y a pas d'autre décès connu pour le moment", a-t-elle assuré.

Le dirigeant de la province, David Eby, s'est dit "profondément attristé", sur son compte X, par ce décès survenu "durant l'évacuation" des habitants des zones touchées par l'incendie.

L'incendie de Bald Range, dans l'ouest du Canada, a entrainé l'évacuation de plus de 20.000 personnes (photo prise le 7 août 2026 et diffusée le 8 par le Service des incendies de forêt de la province de Colombie-Britannique) ( BC Wildfire Service / Handout )

Ce feu s'est déclaré vendredi après-midi près du lac Okanagan, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Summerland dans le sud de la Colombie-Britannique. Prenant très rapidement de l'ampleur, il a entraîné l'évacuation de plus de 20.000 personnes depuis vendredi. Une cinquantaine de personnes, isolées par l'incendie, ont dû être évacuées par voie aérienne.

Etat d'urgence

Les autorités canadiennes ont déclaré l'état d'urgence dans la province, qui a demandé l'aide du gouvernement fédéral pour reloger les personnes évacuées.

"En partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, nous aidons les gens qui ont dû quitter leur domicile et les communautés de toute la province. A ceux touchés par les feux et aux courageux pompiers et intervenants sur le terrain : tous les Canadiens sont avec vous", a déclaré le Premier ministre Mark Carney dans un message sur son compte X.

Des pompiers en lutte contre l'incendie de Bald Range, dans l'ouest du Canada le 7 août 2026 (photo diffusée par le Service des incendies de forêt de la province de Colombie-Britannique) ( BC Wildfire Service / Handout )

Attisé par les vents, ce feu avait ravagé dimanche soir plus de 13.000 hectares et restait hors de contrôle selon les services chargés de la gestion des incendies.

Au total, 106 incendies sont actifs dans la province, l'une des plus affectées du pays cet été par les feux de forêt.

Les autorités locales ont indiqué que des maisons avaient brûlé dans l'incendie mais sans être en mesure d'indiquer combien pour le moment.

Cette année, la saison des feux est l'une des plus destructrices jamais enregistrées par le Canada, vaste pays qui se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète.

La province de l'Ontario, dans l'est du pays, avait été elle aussi très affectée au mois de juillet par des feux de forêt dont les fumées avaient provoqué une dégradation extrême de la qualité de l'air dans la ville de Toronto, la plus peuplée du pays, et dans l'est des Etats-Unis juste avant la finale de la Coupe du monde de football.

Plus de 4 millions d'hectares brûlés

Plus de 4 millions d'hectares ont déjà brûlé depuis le début de l'année au Canada, selon les derniers chiffres officiels du gouvernement fédéral. En 2023, année record, environ 18 millions d'hectares avaient brûlé.

Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non-aménagées - c'est-à-dire laissées à leur état naturel - le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ses efforts sur la protection des zones peuplées.