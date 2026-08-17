Paulic annonce pour le S1 2026 un CA de 8,34 M€ en repli de -4,5% marqué par d'important décalages de livraisons qui ont pénalisé le deuxième trimestre.
Après un S2 2025 au cours duquel la société avait renoué avec la croissance (+2,9%), l'exercice 2026 a démarré sur les mêmes bases avec un CA T1 en progression de +1,8% (Volume : +6,1% / Prix : -4,1%).
Le T2 a marqué un coup d'arrêt avec une baisse du CA de -10,3% en corrélation directe avec un recul des volumes du même niveau en raison principalement d'un recadencement des livraisons à un client majeur de la grande distribution et d'une demande plus irrégulière sur certains marchés (industriels et alimentation animale).
En détails par type de produits, les farines de froment demeurent le principal contributeur au CA (66,7%) et aux volumes (70,8%). Elles reculent de -6,2% sur le semestre avec un effet volume de -0,9% et un effet prix de -5,4%.
Les farines de sarrasin et de riz (17,9% du CA) confirment leur développement avec une croissance du CA de 12% et des volumes de 16,3%.
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