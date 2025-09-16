Paul Bulcke, président de Nestlé, se retire après le licenciement du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture, ajout d'un contexte au paragraphe 4)

Nestlé NESN.S a annoncé mardi que le président Paul Bulcke avait décidé de se retirer, quelques jours après que le géant suisse de l'alimentation ait brusquement licencié son directeur général Laurent Freixe pour avoir omis de divulguer une relation amoureuse avec une subordonnée.

Paul Bulcke sera remplacé par le vice-président Pablo Isla, à compter du 1er octobre. Paul Bulcke était censé passer le relais à Pablo Isla en avril 2026.

"C'est le bon moment pour moi de me retirer et d'accélérer la transition prévue", a déclaré Paul Bulcke.

Le Financial Times avait rapporté la semaine dernière que les investisseurs de Nestlé avaient demandé à Paul Bulcke de démissionner en raison du départ d'un deuxième directeur général en l'espace d'un peu plus d'un an.