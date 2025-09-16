Pérou: 1.400 touristes évacués du Machu Picchu en raison d'une manifestation

Touristes au Machu Picchu 15 février 2023, l'accès par train y a été suspendu le 15 septembre 2025 ( AFP / Carolina Paucar )

Quelque 1.400 touristes ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi de la zone du Machu Picchu, célèbre site archéologique du Pérou, en raison d'une manifestation, a annoncé le gouvernement, précisant que 900 autres restaient bloqués.

"Nous avons pu évacuer environ 1.400 touristes", a déclaré la ministre du Tourisme, Desilú León, à la radio RPP, ajoutant que 900 autres restaient bloqués dans la zone.

Les autorités n'ont pas précisé le nombre d'étrangers affectés parmi les touristes.

Le service ferroviaire menant à la citadelle inca a été interrompu lundi, après que des manifestants ont bloqué les voies. L'intervention de la police dans la nuit a permis l'évacuation des touristes avant qu'un nouveau blocage soit mis en place mardi.

Le principal accès à la citadelle de pierre se fait par train depuis Cusco, l'ancienne capitale de l'empire inca, située à 110 km.

Les manifestants exigent qu'une nouvelle entreprise prenne en charge le transport en bus entre la gare et le site archéologique, après l'expiration d'une concession de 30 ans.

L'accès en train au Machu Picchu a été suspendu le 15 septembre 2025 en raison d'une manifestation (photo d'archives du 25 janvier 2024 ( AFP / Carolina Paucar )

Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le Machu Picchu accueille en moyenne 4.500 visiteurs par jour, dont un grand nombre d'étrangers, selon des chiffres officiels.

Les manifestants ont disposé des rochers et des troncs d'arbres sur plusieurs tronçons de la voie ferrée, selon une source policière citée par l'AFP.

La manifestation est organisée par le Front de défense des intérêts de Machu Picchu, qui a annoncé dimanche dans un communiqué une grève illimitée jusqu'à ce que la nouvelle société de transport terrestre commence à fonctionner.

Bien que sa concession a expiré, la compagnie Consettur Machupicchu a indiqué lundi à l'AFP qu'elle continuait d'opérer, sans fournir plus de détails.

La ministre Desilú León a annoncé pour les prochaines heures une "réunion avec les autorités locales et les syndicats" afin de "trouver une solution aux manifestations".