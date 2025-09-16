Nestlé annonce la démission de Paul Bulcke, président du conseil d'administration

Le groupe suisse Nestlé a annoncé la démission de Paul Bulcke, président de son conseil d'administration ( AFP / Martin LELIEVRE )

Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé a annoncé mardi la démission de Paul Bulcke, président de longue date de son conseil d'administration (CA), un peu plus de deux semaines après le licenciement du directeur général du groupe en raison d'une "relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe".

Actuellement vice-président du CA, "Pablo Isla assumera la présidence du conseil d'administration à compter du 1er octobre, à la suite de la décision de Paul Bulcke de se retirer du conseil d'administration plus tôt que prévu", a indiqué Nestlé dans un communiqué.

Le 1er septembre, Nestlé avait annoncé le licenciement avec effet immédiat de son directeur général, le Français Laurent Freixe, pour cause de "relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe".

Le même jour, le groupe l'avait remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso depuis juillet 2024 et membre du CA depuis janvier dernier.

Selon des informations de presse, des investisseurs auraient après ces annonces fait pression pour obtenir la démission de M. Bulcke, ressortissant belge qui fut directeur général de Nestlé pendant près d'une décennie avant d'en devenir président du CA en 2017.

D'après le Financial Times, les investisseurs l'ont jugé responsable d'une période chaotique au sein de l'entreprise qui a culminé avec l'éviction de M. Freixe.

Cité dans le communiqué du groupe, M. Bulcke, qui devait rester président du CA jusqu'en avril 2026, a déclaré mardi qu'il avait "pleinement confiance dans la nouvelle direction de Nestlé" et s'est dit "fermement convaincu que cette entreprise formidable est bien positionnée pour l'avenir".

"Pour moi, c'est le bon moment de prendre ma retraite et d’accélérer la transition prévue. Cela permettra à Pablo Isla et à Philipp Navratil de poursuivre la stratégie de Nestlé et de mener l'entreprise avec un regard neuf", a-t-il ajouté.

M. Isla a notamment salué dans le communiqué le "leadership exceptionnel" et l'"engagement indéfectible" de M. Bulcke envers le groupe.