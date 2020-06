Patrizia recrute une directrice gestion d'actifs pour la Belgique et le Luxembourg

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs immobiliers Patrizia vient de recruter Suzy Denys au poste de directrice de la gestion d'actifs pour la Belgique et le Luxembourg, et directrice pays Belgique. Basée à Bruxelles, elle est rattachée à Mike Tyler, directeur gestion d'actifs Europe du Nord-Ouest, et à Peter Helfrich, directeur régional Europe du Sud-Ouest.

Précédemment, Suzy Denys était managing director des Pays-Bas et directrice des investissements de Codabel, une société d'investissement et de gestion d'actifs avec une forte clientèle d' investisseurs français au Bénélux. Suzy Denys siège également au conseil d'administration de Home Invest Belgium en tant qu'administratrice indépendante.

Le bureau bruxellois de Patrizia gère 40 actifs en Belgique et au Luxembourg, pour une valeur d' environ 1,7 milliard d' euros.