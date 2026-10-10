Patriot Mobile, opérateur de téléphonie mobile chrétien-conservateur, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Patriot Mobile a annoncé vendredi, dans son dossier de demande d'introduction en bourse aux États-Unis, une hausse de 21 % de son chiffre d'affaires au premier semestre.

* Le chiffre d'affaires a atteint 53,4 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre 44 millions de dollars un an plus tôt. La perte nette s'est creusée, passant de 1,8 million de dollars à 4,6 millions de dollars au cours de cette période.

* Patriot Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) chrétien-conservateur basé au Texas.

* La société a été l'un des principaux sponsors de la convention de mi-mandat du Comité national républicain de 2026 à Dallas, lors de laquelle le vice-président JD Vance et d'autres responsables de l'administration ont pris la parole

* Fondée en 2013 en tant que revendeur de téléphonie mobile de niche, Patriot Mobile a officiellement abandonné son image traditionnelle de start-up en 2016 et s’est lancée dans une campagne de rebranding agressive pour s’orienter vers l’activisme conservateur

* La société prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour rembourser sa dette et pour ses besoins généraux, notamment le fonds de roulement, son expansion et d’éventuelles acquisitions

* Elle prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole “PTRT”. Northland Securities est le seul chef de file de l’opération