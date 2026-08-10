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Patrick Molis quitte le conseil de surveillance de Rubis
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 07:42
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Le groupe spécialisé dans l'énergie Rubis fait part de la décision de Patrick Molis de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat de membre du conseil de surveillance, dont l'échéance était prévue en juin 2028. Par conséquent, le conseil se compose désormais de 11 membres indépendants, dont six femmes.

Nommé au conseil de surveillance en tant que membre indépendant en 2025, Patrick Molis est le président de CNN, successeur de la Navale Worms, branche historique du groupe Worms fondé au XIXe siècle et spécialisé dans le transport maritime et la logistique, notamment pétrolière.

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