PAT participe au Salon Cosmetic 360

Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth Paris : ALPAT) annonce sa participation, aux côtés de sa filiale PAT Zerbaz, à la 12ème édition de COSMETIC 360, qui se tiendra les 14 et 15 octobre 2026 au Carrousel du Louvre à Paris. Organisé par COSMETIC VALLEY, ce salon est consacré à l'innovation dans les secteurs de la parfumerie et de la cosmétique.

Comme chaque année, le Groupe PAT profitera de cet événement pour rencontrer ses partenaires industriels, développer de nouvelles opportunités commerciales et présenter ses ingrédients actifs naturels destinés aux applications cosmétiques.



Les équipes de PAT et PAT Zerbaz seront présentes durant les deux journées du salon afin d'échanger avec les acteurs du secteur et de promouvoir les technologies et savoir-faire développés par le Groupe PAT.