PASSAT : DDV au 310825

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31 aout 2025 4 200 000 Nombre théorique de droits de vote : 5 926 494 Nombre de droits de vote exerçables : 5 643 299 1

Raison sociale de l'émetteur :



PASSAT

Société Anonyme

Au capital de 2 100 000 euros

Siège social : 2, rue Alfred de Vigny 78 112 St Germain en Laye

342 721 107 RCS Versailles

1 Après déduction des actions privées du droit de vote