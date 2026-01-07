Pas de tendance claire en Europe avant l'enquête ADP sur l'emploi aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé à la mi-séance. Le début de la séance a été marqué par le repli des cours du brut en réaction à l'accord pour l'exportation de deux milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis. les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de l'enquête ADP et du rapport Jolts aux Etats-Unis. Côté valeurs, Pluxee progresse légèrement après sa performance au premier trimestre qui est ressortie légèrement meilleure qu'attendu. Vers 12h10, le CAC 40 grappille 0,02%, à 8 238,95 points, alors que l'Eurostoxx 50 perd 0,18%, à 5 921,04 points.

En Europe, GSK (-1,22%, à 1876,25 pence) recule à Londres, après avoir dévoilé des nouvelles positives sur plusieurs traitements, mais le titre est surtout victime d'une note de Barclays. La banque britannique est désormais à Sous-pondérer sur l'action GSK, mais a toutefois revu son objectif de cours à la hausse de 1450 à 1780 pence. De son côté, Berenberg a confirmé son avis à Conserver sur le titre, et a gardé sa cible inchangée à 1660 pence.

A Paris, Pluxee avance de 0,08%, à 13,13 euros. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo, a confirmé ce matin ses objectifs annuels dans le sillage de sa performance du premier trimestre qui est ressortie légèrement meilleure qu'attendu. Le chiffre d'affaires s'affiche en croissance organique de 9%, à 308 millions d'euros. "Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du chiffre d'affaires issu du float ( 8,5% en organique)", explique le groupe.

LDC (+2% à 92 euros) enregistre une des plus fortes progressions au sein du marché SRD, après la publication hier soir de solides ventes au troisième trimestre de son exercice décalé 2025-2026. Cette bonne performance trimestrielle s'accompagne du maintien de ses perspectives sur cet exercice. Les volumes commercialisés sur ce trimestre sont en croissance de 10,5% portés par l'intégration des acquisitions réalisées en 2024 et 2025 et le niveau soutenu de la consommation de volaille.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, les ventes au détail en novembre se sont repliées à 0,6% en rythme mensuel alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,2%. Elles avaient progressé en octobre de 0,3%. En rythme mensuel, les ventes au détail ont progressé de 1,1% contre une hausse de 1,6% en octobre.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en décembre 2025, contre 2,1% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il est en ligne avec les attentes.

Aux Etats-Unis, les données sur les créations d'emplois non agricoles ADP en décembre seront publiées à 14h15 suivis de l'indice PMI non manufacturier de l'ISM en décembre et du rapport JOLTS en novembre.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut seront connues à 16h30.

Vers 12h, l'euro perd 0,02% à 1,1686 dollar.