Pas de taxes sur les "superprofits" : "On préfère que l'argent aille directement dans la poche des Français", assure Olivia Grégoire

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Samedi, l'Assemblée nationale a rejeté de peu l'idée d'une taxe sur les "superprofits" ou "bénéfices exceptionnels" des grandes multinationales, malgré les protestations de la gauche et de l'extrême droite.

Faut-il taxer les superprofits, comme l'Italie et l'Espagne l'ont fait ? La question est relancée à la vue des énormes bénéfices engrangés par TotalEnergies au deuxième trimestre. Le groupe français profite à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a en effet plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre, à 5,7 milliards de dollars, contre 2,2 milliards au même trimestre de 2021.

L'Assemblée nationale a rejeté de peu samedi l'idée d'une taxe sur les "superprofits" ou "bénéfices exceptionnels" des grandes multinationales - notamment pétrolières -, malgré les protestations de la gauche et de l'extrême droite.

A la place, TotalEnergies a annoncé une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant à la pompe entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service, puis de 10 centimes par litre sur le reste de l'année. Cette remise s'ajoutera aux 30 centimes de ristourne financés par le budget de l’État.

"C'est maintenant qu'il faut agir"

Sur l'antenne de France 2 ce vendredi 29 juillet, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a justifié la position du gouvernement. "On estime que les entreprises ont les moyens de nous montrer leur bonne volonté : rendez de l'argent aux Français, faites des ristournes sur les postes de dépense les plus importants (le carburant, l'électricité)", a-t-elle fait savoir.

"Bruno Le Maire l'a dit aussi : il y a un projet de loi de finances qui arrive en septembre au Parlement. Comme d'habitude, si à la fin du projet de loi de finances on se rend compte que les entreprises n'ont pas pris leurs responsabilités à l'endroit des Français, on reverra cette question de la taxation sur les 'superprofits'", a-t-elle poursuivi.

"Il n'y a pas de démagogie, pas de dogmatisme, il y a du pragmatisme. On préfère tout simplement que l'argent aille directement et très vite dans la poche des Français plutôt que de passer par des circuits de taxation qui prennent toujours quand même un peu de temps, parfois même qui deviennent des usines à gaz, pour rendre de l'argent aux Français l'année prochaine. C'est maintenant qu'il faut agir", a assuré Olivia Grégoire.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a également défendu une ristourne "plus efficace qu'une taxe". "La taxe, le temps qu'on la monte, on prélève et qu'ensuite on la répartisse pour les Français, on en parle dans un an. Là, dans les prochaines semaines, vous aurez 20 centimes par litre de moins à l'essence", a-t-il souligné.

"Profiteurs de guerre"

La gauche ne l'entend pas de cette oreille. "Le gouvernement a refusé une taxation exceptionnelle des profits liés à la hausse de l'énergie", a regretté la députée PS Valérie Rabault, comparant les bénéfices de TotalEnergies "aux 500 millions octroyés pour la baisse du prix à la pompe". "Plus que jamais, la taxe sur les superprofits doit être mise en place", a réclamé le député LFI Manuel Bompard.

"Quand vous ferez le plein de votre voiture pour aller au travail ou partir en vacances, rappelez-vous que chaque centime servira à engraisser un actionnaire et que l’Etat n’a rien fait pour bloquer les prix. Une seule solution : taxer ces profiteurs de guerre !", a attaqué le communiste Fabien Roussel.