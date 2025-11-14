Pas de manuel de jeu face aux craintes de bulle de l'IA, selon le directeur général de la branche d'investissement de la Deutsche Bank

La frénésie des détaillants pour les actions liées à l'IA est difficile à prévoir, selon le directeur général de DWS

Les soubresauts du crédit aux États-Unis sont un signal d'alarme pour les prêts adossés à des actifs

La société détenue par la Deutsche Bank a séduit les investisseurs grâce à son redressement

L'explosion de la valeur des actions liées à l'intelligence artificielle pose des risques pour les marchés mondiaux pour lesquels il n'y a "pas de manuel de jeu", a déclaré à Reuters le directeur général du gestionnaire de fonds DWS DWSG.DE de la Deutsche Bank

DBKGn.DE , qui pèse 1,1 billion d'euros (1,3 billion de dollars), alors que l'on craint de plus en plus que le secteur ne soit dans une bulle .

La frénésie pour les titres d'IA a suscité des comparaisons avec le boom et la débâcle des dotcoms dans les années 1990 , mais Stefan Hoops de DWS a déclaré que le récent rallye était différent car il était mené par des investisseurs particuliers - et non des institutions - et qu'ils n'avaient pas encore été mis à l'épreuve.

Les "Sept Magnifiques", dont Nvidia NVDA.O et Meta

META.O , ont vu le cours de leurs actions s'envoler, alimentant les craintes quant à l'ampleur de l'exposition du marché à quelques noms seulement. Les entreprises technologiques font partie des grands perdants du marché boursier ces derniers jours, bien qu'elles soient toujours en hausse sur l'année.

La société DWS, basée à Francfort, examine si le boom pourrait s'effondrer plus rapidement, a déclaré M. Hoops lors d'une interview jeudi, ajoutant que les nombreux investisseurs individuels qui bénéficient de gains importants sur des titres tels que Nvidia pourraient être prompts à vendre si le sentiment se détériorait.

Alors que les investisseurs institutionnels étudient les paramètres traditionnels pour évaluer si les actions sont surévaluées, les investisseurs particuliers ne le font souvent pas et beaucoup d'entre eux "achètent la baisse" lorsqu'il y a des baisses, a déclaré M. Hoops. On ne sait pas comment ils se comporteraient en cas de baisse durable, a-t-il ajouté.

UNE BATTERIE DE MISES EN GARDE CONTRE UNE ÉVENTUELLE BULLE SPÉCULATIVE

"Il n'y a pas de manuel de jeu, il n'y a pas de véritable historique pour une telle chose", a déclaré M. Hoops au bureau londonien de DWS.

"Ce qui se passe, c'est la création de richesse la plus incroyable qui soit (pour les investisseurs particuliers)... L'action Nvidia vaut aujourd'hui 5 000 milliards de dollars. Ma question est simplement la suivante: cela pourrait-il atteindre 100 000 milliards de dollars? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous seriez le premier à dire: "Vous savez quoi, ça devient bancal?""

Le géant allemand pense que l'IA va transformer les industries et Hoops n'a pas prédit de chute, mais a déclaré qu'il fallait davantage de preuves que des gains d'efficacité pour soutenir les valorisations élevées.

Au milieu d'une batterie d'avertissements sur une bulle potentielle de l'IA, les directeurs généraux de Morgan Stanley

MS.N et Goldman Sachs GS.N ont averti ces dernières semaines que les actions pourraient se diriger vers une baisse.

Les actions liées à l'IA ont représenté 75 % des rendements du S&P 500 .SPX depuis qu'OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022, selon les calculs de la branche investissements de JPMorgan. Selon Capital Economics, la part de la richesse des investisseurs individuels américains dans les actions est à son plus haut niveau depuis au moins 75 ans.

DWS continue à "aimer" le secteur des centres de données - qui répond à la demande de puissance de calcul induite par l'IA - et investira dans davantage d'actifs construits, a déclaré M. Hoops, ajoutant qu'il vendait sa participation dans le fonds de centres de données NorthC parce qu'il était arrivé à maturité et que le moment était venu.

REVIGORER LA CROISSANCE EUROPÉENNE

M. Hoops a largement séduit les investisseurs grâce au redressement de DWS en trois ans - les actions ont augmenté d'environ 80 % au cours de son mandat - après avoir été parachuté de la Deutsche Bank à la suite d'un scandale d'écoblanchiment préjudiciable .

La croissance de DWS a été alimentée par des flux entrants dans la plateforme passive XTrackers, tandis qu'elle cherche à stimuler une performance plus mitigée à travers ses fonds actifs et ses unités d'actifs privés, y compris par le biais d'un lien de crédit avec la société mère Deutsche Bank.

Les récents soubresauts du crédit américain ne sont pas une grande source d'inquiétude, a déclaré M. Hoops, mais ils constituent un "signal d'alarme" pour ceux qui investissent dans des prêts adossés à des actifs qui reposent sur des garanties moins solides.

Les entrées nettes record de 40,5 milliards d'euros de DWS au cours des neuf premiers mois de l'année reflètent en partie la diversification de certains investisseurs étrangers au détriment des États-Unis, a déclaré M. Hoops, même s'il a ajouté que les gouvernements européens devaient faire davantage pour stimuler la croissance.

"Beaucoup de bon travail est en cours, mais nous devons maintenant aussi passer à l'action," a déclaré M. Hoops, ajoutant qu'il soutenait les appels , y compris ceux du chancelier allemand Friedrich Merz , en faveur d'une bourse paneuropéenne, mais qu'il pensait que cela ne serait pas facile.

