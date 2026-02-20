Pas d'accord à l'UE sur le 20e train de sanctions contre la Russie - diplomates

Les ambassadeurs des Vingt-Sept ne sont pas parvenus vendredi à s'entendre sur un 20e train de sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Russie qui pourrait inclure une interdiction totale des services maritimes pour les exportations de pétrole brut russe, ont déclaré vendredi des diplomates européens.

Bruxelles souhaite adopter le nouveau paquet de sanctions à l'occasion du quatrième anniversaire de la guerre en Ukraine, le 24 février. Les ambassadeurs pourraient se réunir à nouveau ce week-end pour en discuter, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi.

