Pas d'accord à l'UE sur le 20e train de sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 13:42

(Actualisé avec Kallas §3-4)

Les ambassadeurs des Vingt-Sept ne sont pas parvenus vendredi à s'entendre sur un 20e train de sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Russie qui pourrait inclure une interdiction totale des services maritimes pour les exportations de pétrole brut russe, ont déclaré vendredi des diplomates européens.

Bruxelles souhaite adopter le nouveau paquet de sanctions à l'occasion du quatrième anniversaire de la guerre en Ukraine, le 24 février. Les ambassadeurs pourraient se réunir à nouveau ce week-end pour en discuter, avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE lundi.

La Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a assuré vendredi que l'objectif était toujours de parvenir à un accord à cette occasion.

"Lundi, nous prévoyons d'adopter le 20e train de sanctions contre la Russie. Les sanctions fonctionnent, elles nuisent gravement à l'économie russe et chaque nouvelle mesure limite davantage sa capacité à mener la guerre", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

(Reportage de Julia Payne, avec la contribution de Benoît Van Overstraeten ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine

