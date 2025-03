Partouche: croissance de plus de 6% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Partouche annonce que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 a augmenté de 6,5% à 126,4 millions d'euros, dont des CA des casinos pour 117,6 millions (+6,6%), des hôtels pour 6,5 millions (+4,8%) et des autres activités pour 2,3 millions (+8,4%).



Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s'établit à 182,9 millions d'euros, en hausse de 5,6%, dont un PBJ en France en progression de 5,9% (+4,7% pour les machines à sous, +7,5% pour les jeux de table non électroniques et +11,7% pour les formes électroniques de jeux).



Au cours de l'AG qui se tiendra le 26 mars prochain, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d'un dividende d'un montant de 3,08 millions d'euros (soit 0,32 euro par action). Sa mise en paiement se fera au plus tard le 31 juillet.





Valeurs associées PARTOUCHE 19,100 EUR Euronext Paris +1,06%