Partouche: croissance de 77% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Partouche publie un résultat net en croissance de 77,1% à 12,6 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, et un résultat opérationnel courant en hausse de 56,9% à 24,3 millions, soutenue par ses trois secteurs d'activité (casinos, hôtels et autres).



La bonne dynamique de l'activité sur le semestre s'est matérialisée par un produit brut des jeux accru de 4,2% à 361,5 millions d'euros et un chiffre d'affaires en hausse de 5,7% à 233,3 millions, tandis que l'EBITDA a progressé de 35,1% à 55,3 millions.



Avec une trésorerie nette de prélèvements de 75,3 millions, des capitaux propres de 370 millions et un endettement net de 172 millions, le groupe de casinos et d'hôtellerie estime que sa structure financière reste saine.





Valeurs associées PARTOUCHE 20,2000 EUR Euronext Paris +6,32%